"وصفتها بالمذلة".. نقابة الصحفيين في كربلاء تعلق على المنحة المالية

2022/01/07 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

رفضت نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء استلام منحة وزارة الثقافة كونها تنقص من قيمة الصحفيين وفيها اذلال لهم.

وقالت النقابة في بيان، "يبدو ان الوزارة في بيانها هذا قد اصرت على موقفها السابق ولم تات بجديد وهي مستمرة على موقفها الذي يرفضه الصحفيون والفنانون والادباء كونه قرارا لفرض الارادة ليس الا فهي لم تأخذ بنظر الاعتبار سكنة المحافظات البعيدة والذين سيتجشمون عناء السفر الى بغداد والمبالغ الكثيرة التي يتحملونها لذلك فان هذا الاجراء العقيم للوزارة سيعبر عنه الصحفيون والادباء والفنانين بالرفض وعدم القبول من خلال تظاهراتهم الرافضة لهذا الاجراء التي ستنطلق في شارع المتنبي اليوم".

واضافت "لا لإذلال الصحفيين لان المنحة حق قد شرع بقانون وليس منة من وزارة الثقافة او وزيرها".

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