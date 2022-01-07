كورونا.. 4 وفيات و372 إصابة خلال 24 ساعة في كردستان

2022/01/07 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، يوم الجمعة، تسجيل 4 وفيات و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلق وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إنها “سجلت أيضا 121 حالة شفاء من الجائحة خلال الفترة ذاتها”.وأوضحت الوزارة إن “عدد الإصابات وصل 382290 منذ شهور الوباء، بينها 7137 […]

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