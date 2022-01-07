2022/01/07 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشفت مصادر امنية سورية، اليوم الجمعة، عن رصد دخول قوافل جديدة من معدات عسكرية ولوجستية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية الى قاعدة “حقل العمر” النفطي بشرق ديرالزور.وذكرت المصادر، أن “رتلا يضم آليات محملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية من قاعدة التحالف الدولي في حقل الكونيكو للغاز، شوهد يسير باتجاه قاعدة التحالف الدولي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رتل عسكري امريكي يصل حقل العمر النفطي بريف دير الزور) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رتل عسكري امريكي يصل حقل العمر النفطي بريف دير الزور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).