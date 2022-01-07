2022/01/07 | 19:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، اجتماعاً لمناقشة الصيغة النهائية من الاتفاق مع الكتل السياسية.وذكر مصدر، أن “قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعاً في منزل المالكي لمناقشة الصيغة النهائية من الاتفاق مع الكتل السياسية”.

ظهرت المقالة الاطار التنسيقي يجتمع بمنزل المالكي لمناقشة الصيغة النهائية من الاتفاق مع الكتل السياسية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يجتمع بمنزل المالكي لمناقشة الصيغة النهائية من الاتفاق مع الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يجتمع بمنزل المالكي لمناقشة الصيغة النهائية من الاتفاق مع الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).