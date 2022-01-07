راكب يدفع غرامة لشركة “أوبر” بعد عودته من مأساة

2022/01/07 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدفع بعض الناس مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات النقل أحياناً، لكن ما حصل رجل في الولايات المتحدة مشركة أوبر لم يكن مألوفاً.ووفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، قام آندرو بيترز برحلة باستخدام منصة خدمة النقل “أوبر” من مطار دولس الدولي، ولكن سرعان ما علقت السيارة في عاصفة لساعات.مع الطرق الجليدية والكثير من زحمة المرور، […]

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