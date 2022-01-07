بريطانيا تنشر قوات عسكرية لمساعدة مستشفيات لندن المكتظة بإصابات كورونا

2022/01/07 | 19:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت السلطات البريطانية قوات عسكرية

لمساعدة المستشفيات في لندن على

التعامل مع ارتفاع أعداد المصابين

بكورونا، وسط إصابة عدد كبير من

العاملين الصحيين بمتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن

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