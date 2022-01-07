واشنطن تعلن مكافأة بـ10 ملايين دولار لمعلومات عن

2022/01/07 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لكل من يساعد على الوصول ليوسف شرارة، رجل الأعمال اللبناني، الذي استثمر ملايين الدولارات لصالح حزب الله اللبناني.

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