2022/01/07 | 19:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021 وضمت المصري محمد صلاح، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال "فيفا" عبر حسابه على تويتر إنه "سيتم اختيار أفضل لاعب بين المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة الأفضل في حفل سيقام في مقر الفيفا في زوريخ بسويسرا في 17 يناير كانون الثاني الحالي".

وجاء اختيار المرشحين الثلاثة بين 11 لاعبا كانوا في القائمة الأولية قبل إعلان القائمة النهائية اليوم.

ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي برصيد 16 هدفا متفوقا بفارق ستة أهداف على زميله البرتغالي ديوجو جوتا.

وضمت القائمة النهائية لأفضل مدرب في 2021 بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمتصدر الحالي للبطولة وربرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوروبا 2020 وتوماس توخيل مدرب تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’الفيفا’ ينشر القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب لعام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’الفيفا’ ينشر القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).