2022/01/07 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان مالي أراكِ…تُحدّقين بعمقكِ المملوءِ بالأشواكِ ……كحمامةٍ عَلِقَتْ بنزفِ شباكيْأغويتِ نزفكِ بالمخاضِ ودرتِ تستوحين دمعاً دونَ أيّما صحوةٍ وغرقتِ في وحي التشتّتِ والرمادْ خوفٌ عليكِ من الهوى من ذكرياتٍ قد تُعادْظلُّ التأسّي من حراكِ ……..أوقدتِ خوفكِ بانزلاقٍ لائذةْوعليكِ أنْ تتستّري منْ غيمةٍ صفراءَ لجّتْ في سماكِ ……نامي اهدأيْ ………فالليلةُ ما عادَ فيَّ سوى هواك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوجع البغدادي - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوجع البغدادي - منصور الريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).