خلصت السهرة واجت السكرة ياشعب ؟ - مازن الحسوني

2022/01/07 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني قبل الأنتخابات التي جرت في 10/10 2021 ثبرتنا الأحزاب بكل ألوانها ،أن الوضع القائم على المحاصصة لا يجب أن يستمر لأنه سبب كل كوارث البلد.-العاقل من الناس لم يصدق هذا الكلام والوعيد لأنه يعلم أن هذه الأحزاب هي نفسها سبب هذا الخراب وبالتالي الغالبية العظمى من الناس لم تذهب للأنتخابات .القله ولأسباب مختلفة أراد أن يصدق هذه الوعود رغم الشك بمصداقيتها والبعض الأخر أصحاب المصالح الخاصة بهذه الأحزاب يع ......





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