كورونا تضرب منتخب مصر لكرة القدم

2022/01/07 | 19:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر طبيب منتخب مصر لكرة القدم محمد أبو العلا، بيانا بشأن الحالة الطبية لبعثة الفريق المتجهة إلى الكاميرون للمشاركة في كأي أمم إفريقيا، كاشفا عن إصابة عدد من أفرادها بفيروس كورونا، على رأسهم مدرب حراس المرمى عصام الحضري.وأوضح البيان، أن نتيجة فحص كل من حارس المرمى محمد أبو جبل ومدرب الحراس عصام الحضري جاءت إيجابية، لافتا […]

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