شاهد بالفيديو.. هل تمتلك القوات الامريكية صلاحية الدفاع عن جنودها في العراق؟

2022/01/07 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ownSAZrsvQA

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