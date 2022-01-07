جميل ريمة.. لبناني حمل 12 براءة اختراع إلى أستراليا

2022/01/07 | 19:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خلال 3 أشهر أقامها في أستراليا، سرق المخترع اللبناني أخصائي الكيمياء الفيزيائية والهندسة البيئية جميل ريمة، الأضواء، وحصل على دعوة من رئيس الوزراء الأسترالي الذي أهداه أيضا تأشيرة الإقامة المميزة، بفضل اختراعاته العلمية التي حملها معه بعد أن أجبرته أزمات لبنان المتلاحقة على المغادرة.جميل ريمة ابن بلدة شبعا الحدودية في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني […]

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لبناني حمل 12 براءة اختراع إلى أستراليا أولاً على الايام نيوز.

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