2022/01/07 | 19:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية في المملكة

العربية السعودية ارتفاعا كبيرا في عدد

الإصابات بفيروس كورونا، حيث بلغت 3575

إصابة جديدة مقارنة بـ3168 إصابة أمس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم

الجمعة، عن تسجيل 817

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا اليومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).