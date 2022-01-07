موريتانيا تفرج عن رئيسها السابق تحت الرقابة المنزلية

2022/01/07 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة العدل الموريتانية في بيان نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، الجمعة، الإفراج عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، نظرا لوضعه الصحي، وفرضت عليه المراقبة القضائية في منزله.

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