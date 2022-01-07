هجوم صاروخي يستهدف موقعاً لقوات البيشمركة في كركوك

2022/01/07 | 19:58 - المصدر: وكالة ناس

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مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان بأن 8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري/ بردي في كركوك

ولفت إلى أن الهجوم لم يسفر أي خسائر بشرية أو أضرار مادية

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