استهداف مواقع للبيشمركة بصواريخ كاتيوشا قرب اربيل

2022/01/07 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف مواقع للبيشمركة بصواريخ كاتيوشا في أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) انه "جرى استهداف مواقع لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري المحاذية لمحافظة أربيل باطلاق ثمانية صواريخ كاتيوشا".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وشنت حملات بحث عن مطلقي تلك الصواريخ".

من جانبه، ذكر مكافحة الارهاب الكردستاني، أن "8 صواريخ كاتيوشا سقطت قرب جسر كركوك ولم تقع اضرار حياتية ومادية".

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