2022/01/07 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أكد رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الاله النائلي، اليوم الجمعة، مصرع مدير مديرية شهداء واسط، نصير الوائلي.

وقال النائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "فُجِعنا بوفاة نصير الوائلي، مدير مديرية شهداء واسط مع عدنان دلفي معاون مدير المديرية ومحمد علي عاشور مسؤول الادارة وماجد علي جبر مسؤول شؤون المواطنين في المديرية في مؤسستنا على اثر حادث مؤسف".

وتابع: "إننا ننعى الاخ نصير الوائلي رحمه الله تعالى، ورفاقه فأننا نستذكر سيرتهم الحميدة ومواقفهم الشجاعة ايام النظام البائد وتقديمه شهداء على طريق الحرية والانعتاق من نير نظام البعث البائد، وكذلك اداءهم الوظيفي المثالي والتزامهم الاداري وخدمتهم لذوي الشهداء والحرص على انجاز متعلقاتهم واخلاقه العالية ونزاهتهم المثالية وحرصهم على المال العام ومصالح ذوي الشهداء".

وأضاف: "نعزي ذوي الشهداء بهذه الفاجعة الاليمة ومنتسبي مؤسسة الشهداء وعوائل المغفور لهم وجميع متعلقيهم، ونسأله تعالى أن يعوضنا هذه الخسارة الكبيرة بتحقيق اماني المفقودين بخدمة ذوي الشهداء وتحقيق الاستقرار والامان لبلدنا ويتغمدهم الباري عز وجل برحمته الواسعة ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

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