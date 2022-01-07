التدخل الإقليمي بدأ.. الإطار التنسيقي يفصح عن كواليس

2022/01/07 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الجمعة، تفاصيل الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الهلالي لـ(بغداد اليوم )، إن "شخصيات من دولة خارج العراق وصلت وعقدت اليوم، اجتماعا مع الإطار التنسيقي لبحث التحالف مع الكتلة الصدرية قبيل جلسة البرلمان المقرر عقدها بعد غد الأحد".

وأضاف، أن "وفد تلك الدولة التي رفض تسيمتها ذهب جزء منه إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لغرض تقريب وجهات النظر واعلان تحالف بين الطرفين ( الإطار والتيار )"،

وتابع الهلالي، أن "الاجتماعات ستستمر لإعلان التوافق النهائي، وأن الموضوع لن يتأخر لانه يضر بالبيت الشيعي وعلى هذا الأساس عبور الأخوة إلى العراق هو لإعلان الكتلة النيابية الأكبر التي ستشكل الحكومة".

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