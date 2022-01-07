شرطة كركوك توضح بشأن عملية اغتيال مواطن في المحافظة

2022/01/07 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت مديرية شرطة كركوك، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن مواطن في محافظتها.وقال إعلام المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية شرطة محافظة كركوك تؤكد بأنه لا وجود لأي حادث أغتيال أشيع في وسائل ألاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف ان “ماحدث عن مقتل موطن بحي القادسية داخل مسكنه حادث جنائي …

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