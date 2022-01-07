الربيعي: لقاؤنا مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالاً لتفاهمات كبيرة

2022/01/07 | 20:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الأول لرئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم الجمعة، أن اللقاء مع الوفد الكردي المشترك جاء استكمالاً لتفاهمات كبيرة منذ فترة طويلة.وقال الربيعي في مؤتمر صحفي مشترك في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، إن “المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأحد المقبل”، مشيرا إلى أن “اللقاء مع الوفد …

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