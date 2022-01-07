علماء الآثار يكشفون عن مقابر قديمة لقبيلة صينية ثرية

2022/01/07 | 20:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتُشفت مقبرة عمرها 3 آلاف عام تحتوي على مقابر لعشيرة غنية في وسط الصين، بعد عامين من التنقيب بواسطة علماء الآثار..ما التفاصيل؟

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