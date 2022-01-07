ثمان فقرات في جلسة البرلمان الأولى من بينها ترشيح رئيس للمجلس

2022/01/07 | 20:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نشر مجلس النواب، الجمعة، جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المزمع عقدها يوم الأحد التاسع من كانون الثاني/يناير.

وأظهرت وثيقة تلقى "الترا عراق" نسخة منها، تفاصيل جدول أعمال الجلسة التي ستتضمن أداء اليمين الدستورية للنواب الفائزين.

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وستشهد الجلسة إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ونائبيه من قبل رئيس السن محمود المشهداني.

ويؤدي المشهداني مهامه في الجلسة الأولى كخامس رئيس بحسب السن لمجلس النواب منذ عام 2003، حيث سبقه كل من؛ عدنان الباجه جي وفؤاد معصوم ومهدي الحافظ ومحمد علي زيني.

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