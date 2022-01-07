مكافحة إرهاب كردستان: لا خسائر بشرية بقصف كركوك

2022/01/07 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، سقوط ثمانية صواريخ قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "8 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت قرب المحور الخامس لقوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك".وأضاف، أنه "لم تقع اضرار حياتية ومادية جراء القصف".

وكان مصدر أمني قد أفاد للسومرية نيوز، بسقوط صواريخ نوع كاتيوشا على نقطة امنية تابعة لقوات البيشمركة في أطراف محافظة أربيل.

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