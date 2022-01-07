الزراعة تؤكد ضرورة توفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة

2022/01/07 | 20:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، على ضرورة توفير الأسمدة بأسعار مناسبة للفلاحين والمزارعين لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “بناءَ على ماجاء بكتاب مجلس الوزراء / المجلس الوزاري للاقتصاد، وبواسطة الاجتماع التداولي لتحديد أسعار سمادي الداب واليوريا وتحديد نسبة الدعم المطلوبة تم التأكيد على توفير الأسمدة بأسعار مناسبة […]

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