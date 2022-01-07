2022/01/07 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحضيرا لجلسة البرلمان، الكتلة الصدرية تجتمع بوفد كردي مشترك، وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mUog-pBvXH8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحضيرا لجلسة البرلمان، الكتلة الصدرية تجتمع بوفد كردي مشترك، وملفات اخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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