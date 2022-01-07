مذبحة “جبلة” تفتح ملف استغلال السلطة في العراق (تقرير)

2022/01/07 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد لم تكن مذبحة جبلة التي هزت الرأي العام العراقي والعربي، بدعاً من سياق الأوضاع التي يمر بها العراق، فملف استغلال السلطة حاضر وبقوة داخل المؤسسات والوزارات، خاصة تلك الأمنية، حيث يتوفر أفرادها على سطوة كبيرة، ونفوذ واسعين، وقدرة على “طمطمة” أكبر الجرائم، كما حاولوا في بابل، لكنهم أخفقوا.وبدأت القصة عندما أعلنت …

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