2022/01/07 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسقوط 8

صواريخ على نقاط تابعة لقوات البيشمركة

في أطراف محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، إن "8 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت

على على مواقع أمنية تابعة لقوا

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