رونالدو خارج المنافسة وصلاح في الصدارة.. من سيفوز بلقب

2022/01/07 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم حذف اسم كريستيانو رونالدو، الجمعة، من القائمة المختصرة المكونة من ثلاثة لاعبين مرشحين للفوز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2021.

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