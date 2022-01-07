الناتو: أوروبا قد تشهد نزاعاً عسكرياً حول أوكرانيا

2022/01/07 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ أن أوروبا قد تشهد نزاعا عسكريا جديدا حول أوكرانيا ما يجعل الحوار ضروريا مع روسيا، وأكد استعداد الحلف للاطلاع على مباعث قلق موسكو الأمنية.وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف إن “التعزيزات العسكرية لروسيا لم تتوقف وإنما تتواصل في […]

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