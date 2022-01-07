تحالف العزم يختار المشهداني لرئاسة البرلمان

2022/01/07 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بان تحالف العزم عقد اجتماعا خاصا اختار فيه المرشح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وقال مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “بعض قيادات تحالف العزم عقدت، اجتماعا خاصا جرى خلاله اختيار مرشحه الوحيد لتولي رئاسة البرلمان”.واضاف ان “قيادات التحالف رشحت بالاجماع محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب”.ن.ع

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