مستشار النمسا يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022/01/07 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من قرار الحكومة عدم اللجوء إلى الإغلاق الكامل لمواجهة موجة متصاعدة من الإصابات.

وكتب نيهامر في تغريدة: "لقد جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية اليوم...



انتقلت إليّ العدوى من خلال أحد أعضاء فريق الأمن الخاص بي.



لجأت على الفور إلى الحجر الصحي في المنزل، وفي الوقت الحالي سأدير عملي الرسمي عبر مؤتمرات الفيديو والهاتف".

وأضاف: "جميع الأشخاص الذين كنت على اتصال بهم منذ الأمس تم إخطارهم...



أنا محصن بثلاثة جرعات، وبالتالي فإنني محمي بقدر الإمكان من المرض الشديد".

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