ضمنها العراق.. كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى 6 دول

2022/01/07 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

قالت وزارة الخارجية الكورية ، اليوم الجمعة ، أن البلاد ستمدد حظر السفر على ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك بعض أجزاء من الفلبين لمدة ستة أشهر بسبب المخاطر الأمنية المطولة.

وبحسب تقرير موقع "Yonhan news agency” الكوري الذي ترجمته (بغداد اليوم) فأنه "كان من المقرر أن ينتهي الحظر في 31 كانون الثاني من السنة الحالية"

وقالت الوزارة إنه "سيتم تمديده ليشمل العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان والمنطقة الجنوبية من أرخبيل الفلبين ، وشبه جزيرة زامبوانجا وسولو وباسيلان وتاوي"

واضافت إن "المناطق المحددة معرضة باستمرار لمخاطر الهجمات الإرهابية وعدم الاستقرار السياسي التي من المرجح أن تستمر لفترة طويلة من الزمن"

يُذكر انه تم حظر السفر إلى العراق وسوريا والصومال وأفغانستان منذ عام 2007.



وفرضت سيول الحظر على اليمن في عام 2011 وليبيا في عام 2014 والجزر في الفلبين في عام 2015.

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