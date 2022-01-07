وفاة سيدني بواتييه الحائز على الأوسكار وأول نجم سينمائي أسود في هوليوود عن 94 عامًا

2022/01/07 | 20:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي سيدني بواتييه، الذي جعلته صورته الأنيقة وشخصياته المبدئية على الشاشة أول نجم سينمائي أسود في هوليوود وأول رجل أسود يفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثل.كان عمره 94 عامًا.

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