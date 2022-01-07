حكايات من الفولكلور الكردي-حكاية الثعلب والسلحفاة - ماجد الحيدر

2022/01/07 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر الحكاية الحادية عشرةحكاية الثعلب والسلحفاةمن دفاتر جكرخوينذات مرة اجتمع الثعلب والسلحفاة وقررا أن يتعاونا على زراعة الحقل بالحبوب.



وحدث أن الغلة كانت وفيرة تلك السنة.



وعندما جاء الوقت لتقاسم المحصول جلسا معاً وقالا:- كيف نتقاسم محصولنا هذا العام؟قال الثعلب:- فلنقسمه الى كومتين ونتسابق في الركض عبر الوادي ومن يصل قبلاً يختر حصته كما يشاء.أدركت السلحفاة ما يدور في خلد ......





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