خرائط غوغل تساهم في القبض على زعيم مافيا إيطالي في بلدة إسبانية

2022/01/07 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زعيم مافيا إيطالي بعد هروبه لمدة 20 عاما، في بلدة إسبانية، وذلك من خلال تعقبه على موقع Google Street View.واستطاعت الشرطة القبض على جيواشينو غامينو، وهو قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، في غالاباخار، وهي بلدة بالقرب من مدريد، حيث تزوج وقام يتغيير اسمه […]

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