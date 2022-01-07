2022/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرطوف عمل يحصد الجائزة الأولى بالتمثيل والإخراج فرق كردية تقدّم عروضها بمهرجان كركوك المسرحي كركوك – كافي لازم تلقينا دعوة رسمية من مؤسسة مهرجان كركوك المسرحي ، دورة الفنان علي كريم موقعه من مدير المهرجان شكو عمر كاكه رش التي انعقدت اعتبارا من 25 لغاية 30 كانون الاول الماضي… انطلقت بنا السيارة من كراج النهضة […]

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