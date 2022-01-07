2022/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنان ينفذ نصباَ للجندي العراقي لكن مازال حبيس المنزل بغداد – إنعام العطيوي نفذ الفنان علي كريم حمد الخزرجي من محافظة ديالى نصباَ تذكارياَ يجسد النصب شجاعة الجندي العراقي البطل احتفاءً بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل.والتمثال مصنوع من مادة الحديد مع مادة الاسمنت فضلاً عن خليط من مادة الاسمنت اللاصق البرياكتين والاسمنت الابيض والرمل […]

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