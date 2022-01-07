2022/01/07 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين بغداد يفتتح معرضاً للمنحوتات الخزفية بغداد – الزمان افتتح أمين بغداد علاء معن يفتتح معرضاً فنياً للمنحوتات الخزفية في قاعة اكاديمية الفنون الجميلة ببغداد للفنان امير حنون حنش ، مؤكداً بان (العاصمة ستشهد تنفيذ عدداً جديداً من الاعمال الفنية) ، كما (دعا المثقفين والفنانين للمشاركة في انضاج الافكار وتطويرها في مشروع تأهيل شارع الرشيد […]

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