2022/01/07 | 20:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة الصدر: أراد الشعب هي حكومة “أغلبية وطنية” ولن تثنينا الضغوطات الخارجية أولاً على النور نيوز.

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