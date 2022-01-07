2022/01/07 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة الشابندر: الموقف الكردستاني الموَحّد والمسؤول يدفع باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة القادمة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: الموقف الكردستاني الموَحّد والمسؤول يدفع باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة القادمة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: الموقف الكردستاني الموَحّد والمسؤول يدفع باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).