وزير الثقافة يوجه برفع الاضافات التي تسيء للمعالم التراثية

2022/01/07 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الثقافة حسن ناظم برفع أي إضافات تسيء إلى المعالم الآثارية والتراثية.

ودعا ماظم الى عدم الاجتهاد بذلك وضرورة الاسترشاد بالجهة المتخصصة في هيئة الاثار والتراث الأمر الذي من شأنه الحفاظ على آثار العراق وتراثه وبحسب القوانين والتعليمات الخاصة بذلك مهددا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا عن إنارة ساعة القشلة من قبل جهة لا تمثل الوزارة والتي تم رفعها لاحقاً كونها لا تستند إلى المعايير المعتمدة في عمليات تأهيل وتطوير المباني التراثية.

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