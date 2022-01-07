إنتاج 12000 ميغاوط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2025

2022/01/07 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة الطاقة والسيطرة على المصادر المشعة عن سعي العراق لانتاج اثني عشر ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول العام الفين وخمسة وعشرين.

وأوضح رئيس الهيئة كمال حسين ان المساعي للاعتماد على انتاج الطاقة الشمسية تأتي في إطار الالتزام باتفاق باريس المبرم في العام الفين وسبعة عشر والذي ألزم الدول بالتوجه نحو خفض الانبعاثات، مبيناً أن العراق يسعى الى إبرام تعاقدات جديدة في مجال الطاقة الشمسية من خلال توقيع عقود مع دولة الامارات وشركة توتال الفرنسية فضلا عن مجموعة عقود اخرى مستقبلية سيتم توقيعها مع دول راعية للطاقة الشمسية.

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