الإطار يعقد اجتماعا حول الكتلة الأكبر في منزل المالكي

2022/01/07 | 20:54 - المصدر: قناة التغيير

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واسئنف الاطار التنسيقي اجتماعاته لبحث شكل الحكومة الجديد وحسم مناصب الرئاسات الثلاث وذلك قبيل جلسة البرلمان يوم الاحد المقبل

وذكرت مصادر ان الاجتماع الذي عقد بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ناقش آخر تطورات حوارات ومفاوضات تشكيل الكتلة الاكبر وشكل الحكومة الجديدة والخروج بموقف موحد في جلسة البرلمان الأولى التي ستعد يوم الاحد.

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