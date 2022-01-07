توب 5: ضبط

2022/01/07 | 21:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من القبض على "عميل" للحكومة المصرية في نيويورك، وتصريحات حزب الله بأنه رده على السعودية "سيكون حاسمًا"، ورئيس كازاخستان يقول إنه أمر بالقتل دون إنذار في غضون احتجاجات بالبلاد، وفيروس كورونا يضرب الهند بقوة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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