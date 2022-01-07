خالد العبيدي يعلن تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان

2022/01/07 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المرشح الفائز، خالد العبيدي، اليوم الجمعة، تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان، ضمن تحالف العزم، إلى المرشح الفائز محمود المشهداني.وقال العبيدي في تدوينة، عبر “تويتر” تابعها “النور نيوز” إنه “التزاماً باخلاقيات العمل السياسي المسؤول نحو العراقيين، وتوحيداً لموقف تحالف العزم، اقدم شكري للتحالف على ترشيحي و أعلن تنازلي عن الترشح لرئاسة …

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