الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً عاجلاً بعد تفاهمات الوفد الكردي مع التيار الصدري

2022/01/07 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد الإطار التنسيقي، الجمعة، اجتماعاً عاجلاً بعد إعلان تفاهمات بين وفد الحزبين الكرديين الرئيسين من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى قبل قليل.وذكر مصدر مطّلع لـ”النور نيوز”، أن “قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعاً في هذه الأثناء بمنزل المالكي لمناقشة الوضع الحالي بعد لقاء الوفد الكردي بالكتلة الصدرية”.

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