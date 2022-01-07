الكهرباء: بغداد أكثر المحافظات تأثراً بانقطاع الطاقة

2022/01/07 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن العاصمة بغداد أقل المحافظات تجهيزاً بالطاقة الكهربائية.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريح للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وضع الطاقة في العراق سيء وما يزال تحديد احمال المحطات الانتاجية ينعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء"، مشيرا إلى أن "الغاز المنقوص وتخصيصات مالية قليلة لا تكفي لمواكبة الطلب انعكست سلبا على قطاع الكهرباء".وأضاف، أن "الجانب الإيراني لا ندين له بغير مستحقات شهر كانون الأول من العام الماضي"، لافتا إلى أنه "خاطبنا وزارة المالية بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني".وأضاف، أنه "اليوم العاصمة بغداد أسوأ المحافظات تجهيزا بالطاقة الكهربائية ومحافظات الفرات الأوسط".

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