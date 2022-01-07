السيد الصدر يلمح إلى ائتلافه البرلماني الجديد

2022/01/07 | 21:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى لصدر، اليوم الجمعة، أن إرادة الشعب اقوى من كل الضغوطات الخارجية، مشيراً الى ملامح كتلته الاكبر.وقال السيد الصدر في تغريدة إن “إرادة الشعب الحر فوق كل الضغوطات الخارجية (الغربية) منها فضلا عن (الشرقية)، وإرادة الشعب، هي: (حكومة أغلبية وطنية)، وإن اي ضغوطات خارجية لن تثنينا عن ذلك، […]

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