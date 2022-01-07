2022/01/07 | 21:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نعت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة ، وفاة كوكبة من مديرية شهداء واسط إثر حادث مؤسف.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، بـ”مزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره وببالغ الحزن والاسف، تلقينا نبأ وفاة مدير مديرية شهداء محافظة واسط نصير الوائلي ومعاون مدير المديرية عدنان دلفي ومسؤول الادارة محمد علي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تعزي بوفاة كوكبة من مديرية شهداء واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تعزي بوفاة كوكبة من مديرية شهداء واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).